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Автомобили, которые не нужны китайцам, поставляют в Россию, сообщают «Известия».

Машины из Китая на российском рынке: причины и последствия. Какие автомобили становятся предметом перепроизводства и почему к ним не хватает спроса? Новый тренд в автобизнесе и его влияние на рынок.
А
Антон Звонкий
29.05.2025, 13:23·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В Россию поступают автомобили, которые остаются без спроса на внутреннем рынке Китая, сообщает издание «Известия» со ссылкой на главу совета директоров автогиганта Great Wall Вэя Цзяньцзюня.

Согласно заявлению высокопоставленного менеджера, в Китае местные интернет-площадки для продажи подержанных автомобилей предлагают покупателям тысячи машин, которые считаются подержанными, несмотря на низкую пробег. Это создает иллюзию значительного спроса, утверждает источник.

Эту тенденцию вызвали избыточное производство и снижение прибыли. Автопроизводители применяют различные методы воздействия на дилеров, которым остается лишь продавать нереализованные машины перекупщикам.

Представители местной Ассоциации автодилеров отмечают, что доля нереализованных автомобилей на китайском рынке продолжает увеличиваться. Китайские дилеры отправляют машины в Россию через параллельный импорт, чтобы получить налоговые льготы и повысить свою прибыль.

Российские дилеры не рассчитывают на значительное изменение доли китайских марок в продажах новых автомобилей к концу текущего года. По прогнозам, эта доля останется на уровне 65%, как и в предыдущем году, с возможным увеличением до 70%.

Ранее стало известно, что компания BYD успешно зарегистрировала дизайн своего нового кроссовера в России.

Фото: nur.kz

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