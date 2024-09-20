Не хватает запчастей для автомобилей с пробегом в России, сообщают в СТО

Сервисмены объявили о нехватке запчастей в последнее время. Особенно остро чувствуется дефицит деталей для двигателей, коробок передач, а также электроники и элементов кузова. По их словам, санкции сильно повлияли на поставки запчастей из Европы и Америки, что привело к нарушению привычных логистических цепочек.

Эксперты отмечают, что одной из наиболее острых проблем являются компоненты для силовых установок премиальных автомобилей. Их приходится заказывать, что занимает много времени и денег. Также сложно найти запчасть для редкой модели, поэтому покупателям эксклюзивных автомобилей на нашем рынке следует быть готовыми к таким сложностям.

В условиях дефицита клиенты автосервисов часто вынуждены обращаться к неоригинальным запчастям. Однако такие детали могут быть некачественными или неподходящими для конкретной модели автомобиля.

Также отмечается увеличение числа сложных ремонтов, направленных на продление срока службы автомобилей. Это связано с тем, что владельцы транспортных средств в России стали дольше держать свои автомобили. Замена на новый автомобиль сейчас обходится дорого, поэтому люди предпочитают поддерживать в исправном состоянии уже имеющийся транспорт.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что средний чек на подержанные автомобили в России, наконец, опустился ниже отметки в 1,5 млн рублей.