"Известия": у российского электрокара "Атом" может появиться двигатель внутреннего сгорания"

Компания «Кама», ответственная за разработку отечественного электрокара «Атом», изучает возможность создания модификации с гибридной трансмиссией. Такие планы во время тестирования предсерийного прототипа озвучил глава отдела испытаний «Атома» Филипп Дьяков, передает газета «Известия».

Он отметил, что автомобили на альтернативных источниках энергии компания рассматривает как очень перспективное направление. Так что «Атом» в будущем может стать гибридом, а также получить вариант с водородными топливными элементами. Никакой конкретики по будущим модификациям еще нет – пока все эти планы только обсуждаются.

Электрокар «Атом» получает 204-сильный электромотор. С полностью зараженной батареей он проедет порядка 500 километров. На разгон до сотни у российской разработки уходит 8 секунд.

В прошлом году эксперты, говоря о ценах на новинку, ориентировались на диапазон от 2,5 до 3,5 миллионов рублей. С учетом актуальной инфляции предварительные прайсы должны были вырасти. Что касается возможных конкурентов, то с учетом госпрограмм субсидирования соперничать «Атом» будет с моделями Evolute, «Москвич» и Lada.

Фото: Carsweek.ru

Подзарядить электрокар для поездки на сто километров можно на быстрой электрозарядной станции (120 кВт на порт) всего за 8,5 минут. У машины будут распашные двери, но не будет центральных стоек. В салоне расположится встроенный в руль дисплей, а еще ноивнке достанется передовой голосовой ассистент с нейросетями.

Серийная сборка «Атома» должна начаться в третьем квартале этого года. Он встанет на конвейер Московского автозавода.

Фото: Carsweek.ru

Ранее наш портал рассказывал, как к электрокарам «Атом» отнеслись российские таксисты: выехали бы на маршрут или воздержались.

Фото: Drom