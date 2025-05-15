«Известия»: российский автопром не соответствует планам по уровню локализации.

По информации газеты "Известия", средний уровень локализации произведенных в России легковых автомобилей в конце прошлого года составил 32,8%. Эту цифру обнародовал Александр Горчаков из Национального агентства по развитию промышленности (НАМИ).

Согласно стратегии развития отечественной автомобильной промышленности, принятой в 2022 году, планировалось, что к концу прошлого года уровень локализации в этой сфере должен был достичь 55%. Однако на деле результат оказался практически в два раза ниже заявленного уровня. А к 2025 году планировалось достичь 60% уровня локализации. Но по оценкам экспертов, реальные показатели существенно отличаются от запланированных. Например, к январю текущего года уровень локализации составил 31,3%, а к февралю он уже повысился до 32,6%.

С начала 2026 года автомобильная отрасль России должна продемонстрировать уровень локализации в 65%. Однако при текущих темпах развития исследователи утверждают, что необходимо пересмотреть этот срок, так как существует серьезный риск того, что отрасль не сможет достичь поставленной цели за такой короткий промежуток времени.

Одной из основных проблем здесь является недостаток автокомпонентов отечественного производства, которые используются в сборке автомобилей в России.

Ранее наш информационный портал сообщал о возможной новой волне роста цен на автомобили в России. Однако на данный момент этот процесс замедляется из-за избыточного запаса на дилерских складах.