Цены на автозапчасти в России: изменения за два года, по данным «Известий»

В текущем 2024 году значительно подорожали запчасти для автомобилей концерна VAG. Отчетливо виден рост цен на почти 100%, доложили отечественные страховщики.

Согласно данным от "Ренессанс страхования", начиная с 2022 года, цены на автозапчасти американских автомобилей выросли на 122%. Корейские детали подорожали на 55%, а запчасти для китайских марок увеличились на 60%. Но больше всего подорожали запчасти для европейских машин - практически вдвое.

Самый значительный рост цен замечен у запчастей для Skoda - аж на 264%. Общий рост цен на автомобили VAG составил 260% за период с 2022 по 2024 год.

Наименьший прирост цен за отчетный период зафиксирован у запчастей для Kia - всего 37%. За ним следуют Lada (+38,5%), затем Hyundai (+42%), Haval (+45%) и Renault (+46%).

Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось, что в 2024 году в России заметен рост популярности китайских автомобилей, отметили эксперты.