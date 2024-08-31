Изоля: Все будут стремиться сделать всего одну остановку.

В компании Pirelli выразили удовлетворение от работы своих шин в сложных условиях Гран При в жаркой Монце и предположили, что в завтрашней гонке командам хватит одной остановки на пит-стоп.

Марио Изола, директор по автоспорту, отметил, что квалификация прошла отлично, с острой конкуренцией четырёх топ-команд. McLaren продемонстрировали универсальность своего болида, в прошлую неделю выиграв поул на прохладной и извилистой трассе в Зандфорте, а сегодня - на итальянском серпантине в типично жаркий день.

Важную роль в гонке, как считает Изола, будет играть температура. Ожидается, что погода завтра будет примерно такой же, что может затруднить контроль за состоянием шин команд и гонщиков.

По мнению специалистов, гранулирование резины может повлиять на выбор стратегии с одной или двумя остановками на пит-стопе. Все пилоты, за исключением Цуноды, решили оставить себе два комплекта твердой резины, чтобы иметь возможность выбора в случае необходимости сделать дополнительную остановку.

Гонка на трассе в Монце обычно проходит с одним пит-стопом из-за длинной процедуры заезда на бокс. Стратегия с заменой шин на C4 и С3 в промежутке между 20-26 кругами считается самой оптимальной, однако есть вариации с позже размещенной остановкой на 26-32 круге.

В этом сезоне не исключены также стратегии с двумя пит-стопами, включающие в себя один комплект средней резины и два комплекта твердой резины.

Ожидается, что все гонщики постараются уложиться в одну остановку на пит-стопе и внимательно мониторить износ шин, особенно на первых кругах после старта гонки, чтобы не допустить их перегрева, с учётом наличия двух комплектов твердой резины в запасе.

Изола добавил: «Я рад сообщить, что наши предварительные расчёты перед квалификацией по поводу времени поула (1:19.1) при условии более холодной погоды, оказались верными даже в необычных обстоятельствах, так как у нас было ограниченное количество информации о характеристиках нового покрытия».