С точки зрения стратегии гонка оказалась довольно простой, — говорит Изола.

В последнем этапе чемпионата в Майами многие пилоты жаловались на проблемы с шинами, однако представители Pirelli остались довольны итогами гонки.

Марио Изола из Pirelli выразил поздравления Ландо Норрису с его первой победой в Формуле 1, отметив, что эти эмоции останутся с ним на долгое время.

Гонка прошла довольно спокойно с точки зрения стратегии использования шин - деградация была минимальной, гранулирования не произошло, и большинство гонщиков сделали всего лишь одну остановку на пит-стопе.

Несмотря на вмешательство машины безопасности, пилотам удалось находиться в атаке на протяжении всего заезда благодаря двум наиболее популярным комплектам шин - C2 и C3. Это придало гонке особую динамику и интерес.

Изола отметил, что данные, собранные в ходе трех дней Гран При, будут тщательно проанализированы. Они окажутся весьма ценными для изучения взаимодействия шин с различными типами покрытия трассы. Он подчеркнул, что в мире Формулы 1 каждый день можно узнать что-то новое, что делает этот вид спорта настолько захватывающим.