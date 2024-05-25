Изола: Сложно предсказать идеальный момент для пит-стопа

Шарль Леклер в третий раз в карьере выиграл квалификацию в Монако, обеспечив себе первое место на стартовой решётке. Первые два ряда заняли гонщики Ferrari и McLaren. Компания Pirelli поделилась своими наблюдениями о шинах, отметив, что мягкие шины C5 продемонстрировали хорошее сцепление на узких улицах Монте-Карло.

Директор Pirelli Motorsport Марио Изола прокомментировал события дня: "Суббота в Монако всегда привлекает большой интерес. 60 минут квалификации прошли в напряжённой борьбе, а неопределённость сохранялась до последнего момента".

Изола поздравил Леклера с достижением на его домашней трассе и отметил высокий уровень мастерства всех гонщиков, участвовавших в квалификации.

Гонщик Ferrari был самым быстрым уже в пятницу, и его успех повторился в субботу. Но борьба была ожесточённой: лучшие результаты показали представители трёх разных команд, что подчеркивает равную конкуренцию на трассе.

Технические данные подтвердили, что шины C5 показали отличную производительность на данном треке. Результаты квалификации стали быстрее прошлогодних, что говорит о высоком уровне подготовки команд.

Ожидается, что гонка будет стандартной с одним пит-стопом. Команды планируют использовать смеси Medium и Hard. Некоторые гонщики, стартуя на жёстких шинах, рассчитывают на безопасность автомобилей, чтобы минимизировать время проведенное на пит-стопе.

Однако предсказать оптимальный момент для заезда в бокс непросто из-за возможных инцидентов на трассе. Окно для пит-стопов будет между 25-м и 35-м кругами для тех, кто стартовал на Medium, и между 45-м и 55-м кругами для тех, кто выбрал Hard-Medium.

"Меньше, чем через сутки, увидим, насколько оправдаются наши прогнозы", - заключил Изола.