Изола: Стало действительно трудно обгонять

Pirelli оценили работу шин на Гран-при Сингапура Формулы 1, отметив сложность обгонов и высокое мастерство пилотов в управлении резиной.
Иннокентий Петров
Иннокентий Петров
05.10.2025, 19:51·1 мин
Фото: F1news.ru

В компании Pirelli оценили работу шин на Гран-при Сингапура, однако выразили сожаление по поводу малого количества обгонов, которые смогли увидеть болельщики.

Директор Pirelli по автоспорту Марио Изола отметил высокий уровень развития современных болидов, что, по его мнению, значительно усложнило возможность обгонов на городской трассе в Сингапуре. Он также поздравил Джорджа Расселла с победой в гонке, а команду McLaren — с завоеванием Кубка конструкторов.

Изола подчеркнул, что пилоты и команды продолжают совершенствовать управление шинами, приводя в пример длинные серии кругов — до 50 на Medium и 38 на Soft. По его словам, даже гипотетическая поставка смеси C8 не изменила бы существенно ход гонки.

По итогу вечера, как и ожидалось, все три типа шин оказались конкурентоспособны. Мягкая резина (Soft) была выбрана на старте, чему способствовал дождь, прошедший перед заездом. Средняя смесь (Medium) продемонстрировала оптимальное соотношение скорости и стабильности, а шины Hard также проявили себя достойно.

