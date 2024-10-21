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Статья: Гонщик Изола рассказал о непредвиденной ситуации на треке

Прогноз компании Pirelli оказался ошибочным - участники гонки планировали сделать две остановки на смену шин, однако практически все гонщики справились с дистанцией, сделав лишь один пит-стоп...
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
21.10.2024, 02:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Прогноз компании Pirelli оказался ошибочным - участники гонки планировали сделать две остановки на смену шин, однако практически все гонщики справились с дистанцией, сделав лишь один пит-стоп...

Марио Изола, представитель Pirelli: «Хочу поздравить команду Ferrari с великолепным выступлением на этапе, который всегда имел особое значение для нашей компании».

Относительно шин, воскресный день принёс много интересной информации. Исходя из предыдущих данных и уроков, вынесенных из спринта, где шины Medium быстро изнашивались, стратегия одной остановки казалась неоптимальной. Однако на практике она оказалась не только успешной, но практически единственной, выбранной гонщиками.

Вмешательство безопасности после происшествия с Хэмилтоном сыграло в пользу тех, кто стартовал на средних шинах, позволив им снизить давление на резину и продлить первый этап гонки.

Следует также отметить два важных фактора: изменение состояния трассы привело к существенному снижению износа шин по сравнению со спринтом, а также изменения в настройках машин по результатам предыдущего дня».

Источник

Pirelli (35)

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