Гран При Мексики: гонка стала настоящим чувственным шоу

Ведущий поставщик шин для Формулы-1, компания Pirelli, поделился своими впечатлениями от уик-энда в Мехико. Гонки на трассе оказались насыщенными и эмоциональными, порадовав зрителей динамичными событиями на трассе.

Марио Изола, представитель Pirelli, отметил, что гонка в Мехико была наполнена яркими моментами. После старта соревнования на время улеглось, но ближе к финишу зрителей ждала захватывающая борьба между Леклером и Норрисом, а также долгим поединком Хэмилтона и Расселла. На протяжении гонки произошло много интересных событий, а в самом завершении несколько гонщиков решили сделать пит-стоп для установления лучшего круга.

Эксперты отметили, что сделанные до гонки прогнозы подтвердились. Стратегия с одним пит-стопом, начиная на средних шинах и переходя на жесткие, оказалась оптимальной. Примером тому стал гонщик Пиастри, который, несмотря на старт с хвоста гонки, смог набрать ценные очки, используя тактику передних гонщиков.

Гонки с одним пит-стопом обычно требуют внимательного контроля за износом шин, однако в этот раз пилоты не слишком переживали из-за деградации, так как она была минимальной на обоих компаундах. Небольшое износилование средних шин не оказало серьезного влияния на результат гонки, а жесткие шины продемонстрировали отличное сцепление даже на длинных заездах.