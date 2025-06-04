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Из старой "десятки" в современный суперкар: мастер из Перми превратил свой ВАЗ-2110 в Nissan GT-R

Уникальный пример тюнинга: ВАЗ-2110 превращен в Nissan GT-R. Двигатель Toyota, 250 л.с., двери открываются брелоком. Запчасти от Toyota, Mazda, Priora.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
04.06.2025, 15:11·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Каждый автолюбитель мечтает превратить свой автомобиль в уникальное творение. Однако этот процесс требует не только денежных затрат, но и времени и усилий.

Если косметические изменения доступны многим, то радикальная переделка автомобиля - задача не для каждого. Тем не менее, такие талантливые мастера все же существуют.

Так, владелец ВАЗ-2110 из Перми решил модернизировать свой автомобиль, превратив его в премиальный спорткар Nissan GT-R. Были обновлены практически все элементы, начиная от двигателя и тормозов, и заканчивая подвеской и салоном.

Автомобиль немного напоминает автомобильного «Франкенштейна». Передняя часть машины похожа на Mitsubishi Lancer Evolution, в то время как задняя часть больше напоминает Nissan Skyline GT-R.

Что касается технической составляющей, то под капотом установлен японский двигатель от Toyota, который развивает более 250 лошадиных сил. Этот полноприводный автомобиль имеет увеличенную колесную базу.

Интересно, что почти ничего не осталось от оригинального ВАЗ-2110, так как были заменены тормоза, рулевая рейка и вся электроника. Некоторые детали были заимствованы у Toyota, другие - у Mazda и Priora.

По информации drive2.ru, ещё одной особенностью этого автомобиля являются двери, которые открываются с помощью брелока, так как дверные ручки были убраны, вероятно, в целях эстетики.

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Фото: drive2.ru.

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