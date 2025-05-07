Главная Новости "Из старенького VW «Жука» создали дорожного монстра с мощным V6 от Porsche"
Новости

"Из старенького VW «Жука» создали дорожного монстра с мощным V6 от Porsche"

Мастерство и страсть: Uno - уникальный автомобиль, собранный из двух легендарных моделей - Volkswagen и Porsche. Мощный двигатель, спортивное шасси и стальной кузов делают его по-настоящему уникальным проектом.
РедакцияР
Редакция
07.05.2025, 12:21·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Многие автолюбители стремятся к тюнингу своих машин, но далеко не у всех получается это сделать на высоком уровне. Много проектов так и остаются недоделанными. Однако есть и такие, которые явно выделяются. Один из них — Uno. Этот проект представляет собой сочетание легендарного Volkswagen 1967 года и спортивного купе Porsche Boxster 1997 года. Внешний вид классики в сочетании с мощным двигателем и спортивным шасси.

«Я всегда был поклонником «Жуков», но не нравилось, как они ездят. Поэтому я и построил эту машину», — говорит создатель Uno. Porsche Boxster оказался идеальным выбором для проекта, так как его колёсная база и днище были близки к размерам «Жука». Кузов выполнен из стали, что придает ему дополнительную прочность. Также на машину установлена жёсткая крыша, задние выдвижные окна, специальные воздухозаборники и выхлопная система.

Подвеска Uno оснащена койловерами и распорками стоек. Автомобиль укомплектован 19-дюймовыми колесными дисками с задними шинами шириной 305 мм. На модифицированном спойлере типа «утиный хвост» от Toyota Supra можно увидеть надпись Porsche, а также на нижней части багажника. Эти детали делают Uno по-настоящему уникальным. Более современные элементы оборудования Porsche, такие как ABS, круиз-контроль, усилитель руля, электропривод сидений и датчики, успешно работают и на этом Volkswagen.

Фото: Carsweek.ru

Недавно мы рассказывали о том, как из кабриолета Lincoln 1979 года создали настоящий Бэтмобиль.

Источник

Нравится нашим читателям

ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Новости

Самые надежные кроссоверы и внедорожники 2000-2010 годов: список из 14 моделей

Алла Николаева·19.04.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация