"Из старенького VW «Жука» создали дорожного монстра с мощным V6 от Porsche"

Многие автолюбители стремятся к тюнингу своих машин, но далеко не у всех получается это сделать на высоком уровне. Много проектов так и остаются недоделанными. Однако есть и такие, которые явно выделяются. Один из них — Uno. Этот проект представляет собой сочетание легендарного Volkswagen 1967 года и спортивного купе Porsche Boxster 1997 года. Внешний вид классики в сочетании с мощным двигателем и спортивным шасси.

«Я всегда был поклонником «Жуков», но не нравилось, как они ездят. Поэтому я и построил эту машину», — говорит создатель Uno. Porsche Boxster оказался идеальным выбором для проекта, так как его колёсная база и днище были близки к размерам «Жука». Кузов выполнен из стали, что придает ему дополнительную прочность. Также на машину установлена жёсткая крыша, задние выдвижные окна, специальные воздухозаборники и выхлопная система.

Подвеска Uno оснащена койловерами и распорками стоек. Автомобиль укомплектован 19-дюймовыми колесными дисками с задними шинами шириной 305 мм. На модифицированном спойлере типа «утиный хвост» от Toyota Supra можно увидеть надпись Porsche, а также на нижней части багажника. Эти детали делают Uno по-настоящему уникальным. Более современные элементы оборудования Porsche, такие как ABS, круиз-контроль, усилитель руля, электропривод сидений и датчики, успешно работают и на этом Volkswagen.

Фото: Carsweek.ru

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