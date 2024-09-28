Из старого Porsche создали шестиколесный пикап

Компания Porsche никогда не рассматривала возможность производства пикапов, и, вероятно, никогда этого не сделает. Однако, если вы мечтаете о владении пикапом с логотипом Porsche, сделанным по индивидуальному заказу, вам придется заплатить за эту роскошь огромные деньги.

Фото: Carsweek.ru

Этот уникальный транспорт был создан не на заводе Porsche, но все равно является подлинным Porsche, превращенным в грузовик.

Он начал свою жизнь как Porsche 944 1987 года и за 26 лет, с 1995 по 2021 год, претерпел метаморфозу от привлекательного спорткара до шестиколесного автомобиля, используя в основном оригинальные запчасти Porsche. В настоящее время этот автомобиль выставлен на аукцион в Карлсбаде, Германия.

По информации листинга, на создание этого автомобиля ушло более 2500 часов труда. Теперь у него удлиненное шасси с тремя осями, взятыми из Audi 200 Turbo. Огромная задняя часть кузова отделана дубом и содержит большой алюминиевый ящик для перевозки, в котором можно разместить съемные панели крыши Targa. Несмотря на то, что это уникальное транспортное средство, ручная работа выполнена на высочайшем уровне, а кузов даже имеет регулируемые точки крепления, что делает его очень удобным в использовании. Автомобиль также был улучшен во многих других аспектах, например, он оснащен фарами от 924 Carrera GT.

Недавно на страницах нашего издания появилась информация о том, что в ангаре был обнаружен давно украденный Porsche 993 Turbo. Фотографии заброшенного Porsche 993 Turbo были опубликованы в интернете, показывая его плачевное состояние. Этот Porsche с системой воздушного охлаждения был украден и пропал на протяжении шести лет, пока его наконец не нашел законный владелец.