Что из себя представляет попытка превратить классический Chevy Corvette C3 в C7. Посмотрите, что вышло

За прошедшие годы автолюбители видели много спорных моделей Chevrolet Corvette, однако версия 1980 года может оказаться одной из самых обсуждаемых. На странице Facebook Marketplace появилось объявление о продаже этого автомобиля.

Фото: Carsweek.ru

Автомобиль Chevrolet Corvette, предлагаемый к продаже в Банкер-Хилл, Западной Вирджинии, может стать вашим за $8000 или за лучшее предложение.

На данный момент нет информации о том, насколько хорошо он ездит на дороге, и его история остается неизвестной. Однако по фотографиям видно, что с автомобилем были произведены некоторые довольно спорные изменения, включая детали от C7 ‘Vette.

Странные обновления начинаются с передней части, где специальный бампер придал автомобилю удлиненный нос. Фары от C7 были поставлены на место, но возникают сомнения, являются ли они оригинальными. Также были внесены множество других необычных изменений.

К автомобилю добавили уникальный капот с большим вырезом, через который видно двигатель. По всей видимости, там установлен один из двигателей Chevy Small-Block V8 объемом 350 кубических дюймов, который, как утверждается, был доработан с использованием «множества дополнительных деталей и денег».

Не так давно на нашем портале была опубликована информация о том, что вскоре появится в продаже C8 Corvette Zora. Ожидается, что этот автомобиль будет оборудован гибридной силовой установкой, сочетающей в себе мощный бензиновый двигатель и электромотор. Такая модель безусловно найдет своего покупателя.