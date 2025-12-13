Главная Новости Ландо Норрис Иван Ортола: «Я очень рад, что Ландо стал чемпионом»
Новости

Иван Ортола: «Я очень рад, что Ландо стал чемпионом»

Британский гонщик Формулы 1 Ландо Норрис управляет бизнесом Quadrant, успешно развивающим карьеру молодых спортсменов, включая мотогонщика Ивана Ортолу.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
13.12.2025, 14:02·3 мин
single
Фото: F1news.ru

Ландо Норрис, ставший известным широкой публике благодаря победе в чемпионате Формулы 1, проявил себя не только как успешный гонщик, но и как деловой человек. Основав пять лет назад компанию Quadrant совместно с Заком Брауном и другими партнёрами, пилот команды McLaren уверенно расширяет сферу своего влияния за пределами трека.

Первоначально Quadrant ориентировалась на виртуальные автогонки, однако со временем компания вышла на рынок спортивного менеджмента. Среди подопечных Quadrant – Оливер Сольберг, недавно отмеченный на гала-церемонии FIA, где ему вручили кубок за триумф в WRC2. Оливер является сыном знаменитого Петера Сольберга, обладателя мирового титула по ралли 2003 года. Норрис, поддерживая начинания скандинавского спортсмена, не скрывает радости за успехи своего протеже.

Гоночный интерес Ландо не ограничивается только автомобильным спортом – с юности он следит за развитием мотогонок и сам уверенно управляет мотоциклом. Его кумиром остаётся Валентино Росси, девятикратный чемпион MotoGP. Неудивительно, что среди клиентов Quadrant присутствует и молодой мотогонщик – 21-летний испанец Иван Ортола, выступающий в Moto2.

В сезоне, который завершился, Иван Ортола впервые поднялся на пьедестал почёта на своей домашней трассе в Валенсии, подтвердив свою репутацию перспективного гонщика. В беседе с изданием Marca спортсмен признался, что внимательно следил за событиями Гран При Абу-Даби, где выступал Норрис.

«Я смотрел эту гонку дома, в Андорре. Я вообще больше нервничаю, когда слежу за выступлениями других людей, чем когда гоняюсь сам», — поделился Ортола. По его словам, он рад первой победе Ландо в чемпионате. Иван отметил отличия Формулы 1 от мотогонок и подчеркнул значимость техники в автоспорте: «Формула 1 во многом отличается от мотогонок, и там успех намного больше зависит от машины. Но даже у тебя самая лучшая машина, твой напарник пилотирует такую же».

Спортсмен добавил, что Норрису удалось превзойти всех соперников, включая Макса Ферстаппена, который боролся за титул до последнего этапа. «Если меня пригласят на вечеринку, посвящённую победе Норриса в чемпионате мира, я, конечно, пойду, хотя, вероятно, у него сейчас слишком много дел…» — рассказал Ортола.


Фото: F1news.ru

Выступая за Quadrant, Иван выразил уважение к Ландо как к своему коллеге и отметил, что всегда будет его поддерживать. «Кроме того, я считаю его своим боссом, хотя формально компанией руководит не он. Видимся мы не часто, в основном встречаемся либо на гонках Формулы 1, либо он приезжает на этапы MotoGP. Он отличный парень, и несмотря на свой статус, в плане эго он совсем не такой, как можно подумать», — подчеркнул испанский мотогонщик.

По словам Ортолы, Ландо активно интересуется миром мотоциклов и часто задаёт вопросы, стремясь углубить свои знания в области мотоспорта. Он выразил надежду, что в 2026 году британский гонщик вновь поборется за титул в Формуле 1.

Источник

Ландо Норрис (225)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·20.08.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация