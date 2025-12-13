Иван Ортола: «Я очень рад, что Ландо стал чемпионом»

Ландо Норрис, ставший известным широкой публике благодаря победе в чемпионате Формулы 1, проявил себя не только как успешный гонщик, но и как деловой человек. Основав пять лет назад компанию Quadrant совместно с Заком Брауном и другими партнёрами, пилот команды McLaren уверенно расширяет сферу своего влияния за пределами трека.

Первоначально Quadrant ориентировалась на виртуальные автогонки, однако со временем компания вышла на рынок спортивного менеджмента. Среди подопечных Quadrant – Оливер Сольберг, недавно отмеченный на гала-церемонии FIA, где ему вручили кубок за триумф в WRC2. Оливер является сыном знаменитого Петера Сольберга, обладателя мирового титула по ралли 2003 года. Норрис, поддерживая начинания скандинавского спортсмена, не скрывает радости за успехи своего протеже.

Гоночный интерес Ландо не ограничивается только автомобильным спортом – с юности он следит за развитием мотогонок и сам уверенно управляет мотоциклом. Его кумиром остаётся Валентино Росси, девятикратный чемпион MotoGP. Неудивительно, что среди клиентов Quadrant присутствует и молодой мотогонщик – 21-летний испанец Иван Ортола, выступающий в Moto2.

В сезоне, который завершился, Иван Ортола впервые поднялся на пьедестал почёта на своей домашней трассе в Валенсии, подтвердив свою репутацию перспективного гонщика. В беседе с изданием Marca спортсмен признался, что внимательно следил за событиями Гран При Абу-Даби, где выступал Норрис.

«Я смотрел эту гонку дома, в Андорре. Я вообще больше нервничаю, когда слежу за выступлениями других людей, чем когда гоняюсь сам», — поделился Ортола. По его словам, он рад первой победе Ландо в чемпионате. Иван отметил отличия Формулы 1 от мотогонок и подчеркнул значимость техники в автоспорте: «Формула 1 во многом отличается от мотогонок, и там успех намного больше зависит от машины. Но даже у тебя самая лучшая машина, твой напарник пилотирует такую же».

Спортсмен добавил, что Норрису удалось превзойти всех соперников, включая Макса Ферстаппена, который боролся за титул до последнего этапа. «Если меня пригласят на вечеринку, посвящённую победе Норриса в чемпионате мира, я, конечно, пойду, хотя, вероятно, у него сейчас слишком много дел…» — рассказал Ортола.



Фото: F1news.ru

Выступая за Quadrant, Иван выразил уважение к Ландо как к своему коллеге и отметил, что всегда будет его поддерживать. «Кроме того, я считаю его своим боссом, хотя формально компанией руководит не он. Видимся мы не часто, в основном встречаемся либо на гонках Формулы 1, либо он приезжает на этапы MotoGP. Он отличный парень, и несмотря на свой статус, в плане эго он совсем не такой, как можно подумать», — подчеркнул испанский мотогонщик.

По словам Ортолы, Ландо активно интересуется миром мотоциклов и часто задаёт вопросы, стремясь углубить свои знания в области мотоспорта. Он выразил надежду, что в 2026 году британский гонщик вновь поборется за титул в Формуле 1.