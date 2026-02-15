Пора говорить прямо и честно о состоянии батарей в подержанных электромобилях

В настоящее время ключевым фактором развития рынка электромобилей становится активизация продаж подержанных электрокаров. Это подталкивает экспертов к размышлениям о способах привлечения внимания покупателей ко вторичному рынку электромобилей.

Известно, что на сегодняшний день для эксплуатации электромобиля необходимо иметь возможность заряжать его дома. Однако при наличии такой возможности дополнительное значение приобретает мнение руководителя британского подразделения Polestar, Мэтта Гэлвина. В ходе недавней беседы он акцентировал внимание на важном аспекте.

По словам Гэлвина, производители и автодилеры должны активнее работать над разрушением мифов, связанных с покупкой подержанных электрокаров, и принимать меры для повышения доверия к ним. Особое значение для покупателей на вторичном рынке имеет состояние аккумулятора.

Гэлвин признал, что его компания недостаточно акцентирует внимание на проверке состояния батареи, которая проводится для каждого подержанного автомобиля Polestar. Между тем, именно этот момент остается одним из главных факторов сомнений среди потенциальных покупателей. Как отметил представитель Polestar, автомобили марки демонстрируют минимальное снижение емкости батареи даже после нескольких лет эксплуатации.

Эту информацию подтверждают данные с площадки Auto Express, специализирующейся на продаже автомобилей с пробегом. Немногие дилеры указывают состояние аккумулятора в основном объявлении, однако компания Frosts4cars выделяется на этом фоне, делая этот параметр максимально прозрачным для клиентов. На момент подготовки материала у этого дилера предлагался Peugeot E-2008 2020 года выпуска с пробегом почти 57 000 миль по цене £10,995. Емкость батареи автомобиля составляла 89 процентов от исходной.