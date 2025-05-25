Завод Jaguar Land Rover в США — только вопрос времени

Все начинается с заголовка. Мы - Auto Express, и мы гарантируем, что автомобили будут звездами. Но иногда люди заслуживают не меньшего внимания, чем продукция - и это именно тот случай.

Месяц назад в этой колонке я задал вопрос: сможет ли владелец JLR, компания Tata из Индии, начать производство некоторых моделей Jaguar и Land Rover в США? Неудивительно, что огромная мумбайская материнская компания JLR не смогла на него ответить. Но ответил генеральный директор JLR Адриан Марделл. Ну, в какой-то мере.

«У нас не было и пока нет причин начинать производство автомобилей в США на данный момент, но мы не можем исключить, что в какой-то момент это может произойти», - заявил он.

Я понимаю эти слова так, что он оставляет открытой возможность открытия нового завода или нескольких заводов в США, наравне с уже существующими производственными линиями в Бразилии, Китае, Индии и Словакии.

JLR уже инвестирует сотни миллионов долларов в технологический центр площадью 50 000 квадратных футов в Портленде и других местах Америки. Стратегия «Reimagine» компании остается в силе с официальной философией «переосмыслить все, что мы делаем». И Марделл ранее занимал должность главного офицера по трансформации (по честному) в JLR. Так что, если отбросить эмоции и сосредоточиться на логике, логистике и глобальной политической обстановке, нетрудно предположить, что в какой-то момент JLR начнет производство в США.