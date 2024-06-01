Как много лошадиных сил можно получить, если работать на низком уровне масла в двигателе

В поисках увеличения мощности вашего двигателя? Вы, вероятно, рассматриваете такие вещи, как воздушные впуски, принудительная индукция, форсунки, распредвалы и другие очевидные улучшения. Но есть один простой способ найти дополнительные лошадиные силы, о котором многие энтузиасты не задумываются: масло.

Верите или нет, объем масла имеет огромное влияние на мощность двигателя. Лейк Спид Джуниор из YouTube-канала The Motor Oil Geek решил продемонстрировать на двигателе динамометра, как много мощности можно получить или потерять в зависимости от того, сколько масла находится в поддоне.

Спид Джуниор объединил усилия с Беном Стрейдером из Университета EFI, чтобы выяснить, как соотносится мощность и масляное давление при добавлении масла в двигатель. Используя V-образный 8-цилиндровый мотор Chevy LS в качестве примера, дуэт начинает с пяти кварт масла в поддоне, что почти достаточно, чтобы "оголодать" этот большой, жадный мотор.

Фото: Motor1.com

Двигатель способен развить впечатляющие 649 лошадиных сил на максимальных оборотах, но давление масла находится на опасно низком уровне. Спид Джуниор добавляет два кварта масла в двигатель перед следующим запуском. На этот раз давление масла находится на безопасном уровне, но мощность снижается до 630 лошадиных сил. Не самая большая потеря, но тоже не ничтожная.

Числа становятся еще более удивительными с увеличением количества масла. Спид Джуниор добавляет еще два кварта в V-образный 8-цилиндровый двигатель (теперь всего девять кварт), прежде чем запустить двигатель в третий раз. Он выдает максимальные 589 л.с., удивительно на 60 л.с. меньше, чем изначальное число. Конечно, давление масла остается идеальным на протяжении всего запуска.

Этот тест является окончательным доказательством концепции, которую клубные гонщики и профессионалы используют уже десятилетия. Соблюдение рекомендуемого количества масла обеспечит безопасность вашего двигателя, конечно, но если вы ищете последний штрих мощности, чтобы выиграть гонку разгона или на прямой участке трассы, вам нужно меньше масла. Меньше масла означает меньше жидкости, замедляющей вращение двигателя, и меньше сопротивления для внутренних деталей.

Недостатком использования меньшего количества масла, очевидно, является больший риск для вашего двигателя. Суть заключается в том, чтобы точно определить, сколько масла нужно вашему двигателю для работы, и не капли больше.