Сколько же Toyota Camry продается каждый день!

После моей недавней статьи о том, что смерть автомобилей сильно преувеличена, этот седан все еще жив и здоров. Toyota недавно опубликовала результаты за третий квартал 2024 года в Соединенных Штатах, где Camry продолжает лидировать в продажах. В третьем квартале года семейный автомобиль без лишних украшений увеличился на 1,7% до 22 934 машины. Еще более впечатляющим является рост продаж Camry к концу сентября на 4,4% до 227 576 автомобилей.

Это приводит меня к короткому математическому упражнению. Между 1 января и 30 сентября было 273 дня. Это означает, что Toyota продавала в среднем 833,6 Camry ежедневно. На самом деле число еще выше, если считать только рабочие дни. За исключением национальных праздников, когда почти все отдыхают, стоит отметить, что в нескольких штатах запрещено открывать автодилерские по воскресеньям в соответствии с законами о соблюдении религиозных обычаев.

Corolla также проводит хороший год. К концу сентября отгрузки выросли на 6,9% до 177 092 автомобилей. Это означает, что было продано 648,6 автомобиля ежедневно. В отличие от своего старшего брата, предлагаемого исключительно в кузове седан, Corolla также доступна в версии хэтчбека, а также с производительным вкусом GR. В других частях мира Toyota также предлагает более практичный универсал.

Но да, правят SUV. Цифры смотрятся гораздо лучше для RAV4, фактически лицензии Toyota на печать денег. В первые девять месяцев года "Развлекательный Активный Транспортный Средство с Полным Приводом" накопил продажи 350 331 единиц. Это существенный прирост в 15,7% по сравнению с январем-сентябрем 2023 года. Повторяя математическое упражнение, Toyota продавала 1 283 RAV4 ежедневно с начала года.

Это всего лишь три из главных хитов компании, которые, кстати, продаются по всему миру. Неудивительно, что в 2023 году Toyota удержала свою корону крупнейшего автопроизводителя в четвертый год подряд. Она сделала это, продав 9 483 137 автомобилей. Ее роскошное подразделение Lexus продемонстрировало заметный рост в 2023 году, поставив 824 258 автомобилей, что на целых 132% больше, чем годом ранее.

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