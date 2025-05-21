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Новый Fiat SUV и фастбек усилят линейку бренда: «Это гигантский панда!»

Новая автомодель Fiat: SUV GigaPanda и кроссовер Fastback. Fiat готовится к амбициозному запуску новых автомобилей. Появление моделей ожидается в ближайшие 12 месяцев. Fiat меняет стратегию от местного производителя к глобальному игроку.
РедакцияР
Редакция
21.05.2025, 13:51·2 мин
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Фото: autoexpress

Новая волна моделей от Fiat набирает обороты: на стартовой площадке готовятся к выходу массивный внедорожник и стильный кроссовер Fastback.

Первым появится SUV, получивший прозвище GigaPanda. По стандартам Fiat он считается крупным, аналогом компактного Citroen C3 Aircross. Предполагается, что внедорожник будет предлагаться в пяти- и семиместных версиях.

Однако первым на рынок выйдет Fastback от Fiat. Эта модель займет нишу, оставленную Tipo, который недавно продавался в Великобритании как бюджетный хэтчбек для конкуренции с Ford Focus. Но настоящим событием станет седан под именем Egea, пользующийся популярностью в Алжире и Турции, где он также собирается. В Бразилии также есть купе-внедорожник под названием Fastback. Эта новая модель должна заменить все вышеперечисленные Fiats одним мощным ударом, и команда из Великобритании рассматривает возможность ввоза ее на свой рынок.

«Скоро мы увидим две новые машины, которые завершат восстановление бренда Fiat», - эксклюзивно рассказал руководитель отделения Европы Гаэтано Торель Auto Express в дизайн-центре Centro Stile. И обе модели будут представлены в течение следующих 12 месяцев, причем Fastback дебютирует до конца 2025 года.

Эти автомобили станут фундаментом для стремления Fiat превратиться из местного игрока в глобального лидера. Один из крупных производителей малолитражных автомобилей превратился в крошечную рыбку на рынке Великобритании: ведь маленький Panda больше не выпускается с правым рулем, а в автосалонах представлены только электрический городской автомобиль 500e и гибридный и электрический внедорожник 600, наряду с их спортивными версиями от Abarth.

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