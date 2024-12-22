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Итоги сезона: команда Mercedes-AMG PETRONAS в Формуле-1

Meta-description: Мерседес завершил сезон на 4-м месте в Кубке конструкторов, столкнувшись с техническими вызовами. Как изменения в регламенте повлияли на команду и перспективы на следующий сезон? Новости F1.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
22.12.2024, 00:11·3 мин
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Фото: F1news.ru

Команда Mercedes завершила сезон на четвёртом месте в Кубке конструкторов, что стало худшим результатом за последние пять лет.

ГонщикГран ПриМестоОчкиЛучший стартЛучший финиш
Джордж Расселл24624511
Льюис Хэмилтон24722321
Mercedes AMG PetronasГран ПриМестоОчкиЛучший стартЛучший финиш
202424446811
202322240912
202222351511
2021221613,511
202017157311

Перемены в техническом регламенте на сезон 2022 года, позволившие использовать граунд-эффект, перевернули расстановку сил в мире гонок.

В Mercedes признали, что даже после третьего сезона с граунд-эффектом они не понимают, как заставить машину работать.

Фото: F1news.ru

Технический директор Джеймс Эллисон вернулся, но не смог изменить ситуацию. Проблемы Mercedes оказались глубже, чем казалось.

Сезон 2024 стал наиболее сложным для топ-команд, и лишь McLaren продемонстрировала стабильные результаты.

Команда Mercedes боролась, чтобы улучшить свою репутацию в сезоне 2024.

Фото: F1news.ru

Лидер Mercedes, Льюис Хэмилтон, решил покинуть команду и присоединиться к Ferrari, понимая, что отсутствие результатов не является вариантом.

Изменения в команде и подход к разработке машины не помогли Mercedes достичь высоких результатов в сезоне.

Следующий сезон обещает увлекательную борьбу между четырьмя командами в поисках победы.

Фото: F1news.ru

Машина Mercedes столкнулась с техническими проблемами, и даже серия побед не изменила ситуацию в команде.

Напряженная борьба между гонщиками Mercedes лишь подчеркнула сложности, с которыми столкнулась команда в этом сезоне.

Следующий год обещает новые вызовы и интересные поединки между гонщиками и командами.

Фото: F1news.ru

Технический директор Mercedes, Джеймс Эллисон, поделился, что сезон 2024 года был трудным и эмоционально насыщенным.

Команда Mercedes признала, что не достигла поставленных целей и оценивает прошлый год как сложный и непростой.

Формула 1 всегда полна неожиданностей, и команде придется извлечь уроки из неудач и двигаться дальше.

Фото: F1news.ru

В следующем сезоне команда намерена бороться за вершину силами своих гонщиков и инженеров.

Сезон 2025 обещает стать захватывающим благодаря интригующей борьбе между четырьмя топ-командами в мире автоспорта.

Фото: F1news.ru

Источник

Mercedes (267)

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