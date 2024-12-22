Итоги сезона: команда Mercedes-AMG PETRONAS в Формуле-1

Команда Mercedes завершила сезон на четвёртом месте в Кубке конструкторов, что стало худшим результатом за последние пять лет.
|Гонщик
|Гран При
|Место
|Очки
|Лучший старт
|Лучший финиш
|Джордж Расселл
|24
|6
|245
|1
|1
|Льюис Хэмилтон
|24
|7
|223
|2
|1
|Mercedes AMG Petronas
|Гран При
|Место
|Очки
|Лучший старт
|Лучший финиш
|2024
|24
|4
|468
|1
|1
|2023
|22
|2
|409
|1
|2
|2022
|22
|3
|515
|1
|1
|2021
|22
|1
|613,5
|1
|1
|2020
|17
|1
|573
|1
|1
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