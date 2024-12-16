Итоги сезона команды Sauber F1 Team Kick

Команда Sauber завершила сезон, который стал одним из самых неудачных за последние годы. Время проведенное на перестройку под новое руководство из Audi сказалось на спортивных результатах. Команда просто финишировала на этапах, не зарабатывая очки, за исключением случая в Катаре, где Гуаньюй Чжоу проявил себя удачно.

На протяжении сезона Гуаньюй Чжоу заработал 4 очка, заняв 20-е место, в то время как Валттери Боттас не смог заработать ни одного очка за сезон, финишировав 23-м.

Команда, лишившись бренда Alfa Romeo, изменила название на Stake F1 Team Kick Sauber, сохраняя тем не менее нумерацию машин в честь Кристианы Заубер. Новая машина была представлена под индексом С44.

Состав команды остался прежним. Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу провели последние два сезона без выдающихся результатов.

Команда столкнулась с проблемами уже на старте сезона. Новый технический директор Джеймс Ки признал, что при разработке машины С44 были совершены серьезные ошибки, которые не могли быть исправлены в текущем шасси.

Все усилия команды ушли на перестройку, что привело к отставанию от соперников. Саубер просил разрешения у FIA потратить больше средств на развитие команды, но не на машину, однако запрос был отклонен.

Сезон для Sauber был сложным. Команда постоянно оказывалась в хвосте пелотона, проявляясь только в случаях аварий и проблем у соперников.

Несмотря на сложности, самым успешным для команды стал этап в Катаре, где Гуаньюй Чжоу показал хороший результат, заработав четыре очка.

В следующем сезоне команда планирует серьезные изменения. Ауди выкупила 100% акций команды, новое руководство в лице Маттиа Бинотто и Джонатана Уитли призвано изменить ситуацию в команде. В 2026 году планируется полный пересмотр состава.

На данный момент команда ждет переходного сезона, ожидая серьезных успехов не ранее 2030 года.