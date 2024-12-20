Итоги сезона команды BWT Alpine F1 Team

Команда Renault / Alpine – это история интриг и скандалов. Каждый новый сезон приносит надежду на лучшее, но обороты событий как будто несут нас по кругу, а не вперед.

Список гонщиков, инженеров и руководителей, перебывших в этом проекте, просто невозможно перечислить – слишком многие покидали команду. От года к году каждая новая версия команды начиналась и заканчивалась увольнениями и изменениями в концепции.

Утратив за предыдущие два сезона целый ряд ключевых фигур, в том числе Фернандо Алонсо и Отмара Сафнауэра, Alpine стартовала новый сезон под управлением Брюно Фамена и Мэтта Хармана, сохранив при этом состав гонщиков – Эстебана Окона и Пьера Гасли.

Однако вскоре Фамен перешел в Renault, Харман - в Williams, и начался новый виток перемен. Но даже такие серьезные изменения не останавливают команду из Энстоуна.

Alpine A524 в начале сезона оказалась одной из наихудших машин в чемпионате, деля этот статус с Sauber. Проблемами были излишний вес, неэффективная аэродинамика и не слишком мощный двигатель. Команда проигрывала во всех аспектах, не говоря уже о борьбе со среднестатистическими коллективами.

В первых пяти гонках Alpine оставалась без очков. Только к Гран При Майами инженеры смогли немного уменьшить вес шасси, и Эстебан Окон принес первое очко. Проблемы с аэродинамикой так и остались нерешенными, несмотря на серьезные обновления.

В июне генеральный директор Лука де Мео пригласил Флавио Бриаторе для реорганизации команды. Результатом стало сокращение штата примерно на 300 человек.

На гонке в Спа новым руководителем стал Оливер Оукс, а техническим директором – Дэвид Санчес из Ferrari. Эксперты из Red Bull также присоединились к команде.

В Остине был представлен обновленный болид. До завершения сезона оставалось всего шесть гонок. После 18 этапов Alpine набрала 13 очков, занимая 9-е место в Кубке конструкторов. В последующих шести гонках команда заработала 52 очка и закрепила шестую строчку в общем зачете.

Наиболее успешной гонкой для Alpine стала гонка в Бразилии. Гонщики команды смогли выйти на подиум и поднять команду на шестое место в конструкторском зачете.

В конце сентября было объявлено, что после сезона 2025 года Renault прекратит производство двигателей для Формулы 1, а Alpine станет клиентской командой с моторами Mercedes.

Несмотря на протесты французских мотористов, руководство Alpine решило, что приобретение моторов у Mercedes проще и дешевле, чем их собственное производство. Также было решено, что Alpine проведет свой последний сезон в Формуле 1.

Эстебан Окон на последнюю гонку не прибыл, так как уже подписал контракт с Haas F1. Alpine с оптимизмом ожидает следующего сезона, называя его переходным, в то время как Флавио Бриаторе обещает вернуть команду на подиум в 2027 году.