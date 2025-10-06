Главная Новости Продажи Рекордные годовые продажи легковых автомобилей в России по итогам 40-й недели
Рекордные годовые продажи легковых автомобилей в России по итогам 40-й недели

Продажи новых легковых автомобилей в России достигли годового максимума — 41 331 авто за 40-ю неделю 2025 года, лидируют LADA, Haval и Geely.
Демид Поршнев
06.10.2025, 11:21·2 мин
Фото: Autostat.ru

Агентство «АВТОСТАТ» опубликовало свежие статистические данные по продажам новых легковых автомобилей в России за 40-ю неделю 2025 года, охватывающую период с 29 сентября по 5 октября. За это время в стране было продано 41 331 новый автомобиль, что стало самым высоким недельным результатом с начала года.

Аналитики агентства отмечают, что год назад, в аналогичный период, продажи были ещё выше — тогда было реализовано 49 438 легковых машин. В обоих случаях всплеск спроса связан с изменениями в механизме расчёта утилизационного сбора, что повлияло на объемы реализации.

Лидером по продажам среди автопроизводителей на прошедшей неделе вновь стала российская марка LADA, реализовавшая 7 775 автомобилей. Следом за ней расположились китайские бренды Haval и Geely, с результатами 6 313 и 3 922 проданных машин соответственно. Четвёртую позицию занял белорусский производитель Belgee, продавший 2 822 автомобиля, а пятую — Chery из Китая с 2 104 реализованными машинами.

В десятку наиболее популярных брендов по итогам 40-й недели также вошли TENET (1 705 единиц), Changan (1 619), Solaris (1 580), OMODA (1 039) и Jetour (1 020). Все остальные марки продали менее 1 тысячи автомобилей. При этом Toyota, которая на протяжении предыдущих 12 недель неизменно входила в топ-10, в этот раз покинула список лидеров.

