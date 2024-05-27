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Результаты 21-й недели на российском авторынке: «в минусе» только автомобили легкового класса

Согласно данным, представленным экспертами агентства «АВТОСТАТ», в России с 20 по 26 мая текущего года было продано 33203 новых автомобиля. Эти цифры учитывают данные АО «ППК» и основаны на собственной сегментации.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
27.05.2024, 16:01·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Согласно данным, представленным экспертами агентства «АВТОСТАТ», в России с 20 по 26 мая текущего года было продано 33203 новых автомобиля. Эти цифры учитывают данные АО «ППК» и основаны на собственной сегментации.

Большая часть продаж, а именно 86%, приходится на легковые автомобили, что составляет 28593 единицы. Однако именно этот сегмент показал негативную динамику по сравнению с предыдущей неделей, снизившись на 3,4%.

Другие категории автотранспорта продемонстрировали рост. Продажи грузовых автомобилей увеличились на 3,3% до 2346 штук, легких коммерческих автомобилей (LCV) – на 10% до 1929 штук. Самым значительным приростом в продажах среди всех сегментов стали автобусы – рост на 12,4% до 335 единиц.

В целом объем продаж автомобильной техники на неделе показал незначительное снижение в 2,1%, в основном из-за сокращения продаж в легковом сегменте.

Фото: АВТОСТАТ

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Авторынок россии (34)Легковые автомобили (35)Продажи (140)Грузовые автомобили (10)Автобусы (8)Легкие коммерческие автомобили (11)

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