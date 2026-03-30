Итальянские спортсмены обмениваются поздравлениями

Вчерашний день стал настоящим праздником для итальянских болельщиков спорта. Сначала жители Италии порадовались победе Кими Антонелли на Гран При Японии в ранние утренние часы по европейскому времени. А завершился этот насыщенный событиями день ярким триумфом Марко Беццекки на американской трассе в Остине, где прошёл очередной этап MotoGP.

Этап чемпионата мира по мотогонкам, носящий название Гран При США, оказался успешным для заводской команды Aprilia Racing. Победу одержал Марко Беццекки, а его напарник, испанский пилот Хорхе Мартин, занял второе место, обеспечив команде дубль. Следует отметить, что Беццекки занимает первое место в общем зачёте, выиграв все три этапа нынешнего сезона. Команда Aprilia лидирует и в командном зачёте сезона.

Спортивные радости для болельщиков Италии этим не завершились. Итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем турнира серии «Мастерс» в Майами. Интересно, что Синнер первым делом поздравил своего друга Кими Антонелли с победой в Японии прямо в эфире.

19-летний пилот Mercedes, который оформил вторую победу подряд на Гран При, рассказал, что сам заранее пожелал удачи Синнеру: «Вчера вечером я пожелал Яннику успехов. Надеюсь, он выиграет и финальный матч, и я искренне на это надеюсь. То же самое относится к Марко Беццекки в MotoGP. Даже если в это время я буду уже в самолёте, буду болеть за всех итальянцев!»

Марко Беццекки также высказался по поводу взаимной поддержки среди итальянских спортсменов: «Как только я проснулся, сразу увидел, что Кими выиграл гонку в Формуле 1, и тут же послал ему сообщение. А его пожелания, адресованные мне, тоже придали дополнительной уверенности перед моей гонкой».