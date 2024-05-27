Победа Шарля Леклера и Ferrari: взгляд итальянской прессы

Итальянская пресса славится своей откровенностью в отношении команды Ferrari и её гонщиков. Победы критикуют жёстко, а в случае успеха, выражения становятся самыми восторженными. Так было и на этот раз, когда газеты Италии отметили победу Шарля Леклера в Монако яркими заголовками.

На первой полосе Gazzetta dello Sport вывесило фото радостного Леклера с заголовком "Феномен" в огромных буквах. Издание оценило гонщика на 10 баллов из 10 и отметило его "чудесную, хотя и несколько монотонную гонку", похожую на парад Ferrari.

Corriere dello Sport назвал успех "сумасшедшим" и выразил надежду, что это станет поворотным моментом для команды из Маранелло.

Corriere della Sera также поставила Леклеру "десятку" за победу, отметив, что он стал первым монегаском, победившим на родной трассе. Газета призвала не торопиться с выводами относительно машины SF-24 и наслаждаться моментом.

La Stampa из Турина подчеркнула, как Ferrari отметила успех Леклера. Гонщик радостно погрузил в воду руководителя команды Фредерика Вассёра, а затем последовал за ним сам, сопровождаемый смехом и аплодисментами коллег.