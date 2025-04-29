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Isuzu D-Max Arctic Trucks AT35 и Huntsman вернутся в надежный линейап пикапов

Isuzu представила новые версии своего пикапа D-Max на Commercial Vehicle Show: Arctic Trucks AT35 для бездорожья и Huntsman для лесной и поляной охоты. AT35 с повышенным клиренсом, 35-дюймовыми шинами и кастомной подвеской уже доступен. Охотничий пакет Huntsman тоже в наличии.
РедакцияР
Редакция
29.04.2025, 18:42·3 мин
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Фото: autoexpress

Автопроизводитель Isuzu представил две новые версии своего давно служащего, но недавно обновленного пикапа D-Max на выставке коммерческого транспорта: Arctic Trucks AT35, предназначенный для экстремального бездорожья, и версию Huntsman, которая, как утверждается, была "разработана для лесозаготовок и полевого спорта".

Разработанный в сотрудничестве с исландской фирмой Arctic Trucks, новый AT35 выше и шире стандартного D-Max благодаря драматически расширенным аркам колес и массивным 35-дюймовым всепогодным шинам, а также удлиненным боковым ступеням с резиновым протектором повышенной прочности.

Специальная подвеска AT35 также увеличивает дорожный просвет, а также углы подъезда, съезда и въезда, что позволяет автомобилю более эффективно справляться с каменистыми тропами и колеями. Новый режим грубого рельефа также должен помочь в таких ситуациях, особенно учитывая его сочетание с подключаемым полным приводом и блокировкой заднего дифференциала.

Фото: autoexpress

Несмотря на обширные модификации для бездорожья, AT35 все еще способен перевозить груз весом более тонны и предлагает грузоподъемность 3,5 тонны, что означает сохранение полного коммерческого статуса D-Max. Под капотом турбированный 1,9-литровый дизельный двигатель, развивающий 162 л.с. и, что, возможно, более важно, 360 Нм крутящего момента.

Новый пикап D-Max Arctic Trucks AT35 уже доступен для заказа в некоторых дилерских центрах Isuzu Arctic Trucks в Великобритании, цены начинаются от £57 005 (без учета НДС).

Аксессуарный пакет Huntsman также уже доступен для заказа от £7 871 (установленный, но также без учета НДС). Он включает в себя коммерческий кузовной козырек Aeroklas для грузового отсека пикапа, предлагаемый с или без боковых окон, а также подкладку в грузовом отсеке и систему ящиков Gearmate, последние предназначены для безопасного хранения охотничьих ружей и другого снаряжения для активного отдыха. Тем временем фаркоп Brink с 13-контактной розеткой позволяет водителям использовать грузоподъемность 3,5 тонны D-Max.

Пикап D-Max Huntsman, представленный на выставке CV Show, был окрашен в технологически серый металлик, что было эксклюзивным цветом для мероприятия. Однако матово-черные акценты для решетки радиатора, дверных ручек и рейлингов крыши доступны для заказа. Между тем 18-дюймовые диски были обуты в всепогодные шины 'General Grabber', а также были добавлены специальные боковые ступени для улучшения грубого внешнего вида.

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