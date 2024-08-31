Испанский спонсор откажется продлевать контракт с Феррари

Крупный испанский банк Banco Santander, являющийся спонсором команды Ferrari, прекратит сотрудничество с итальянским гонщиком после завершения текущего контракта, который заканчивается в этом году.

Согласно информации из мадридской газеты Marca, банк оказывал значительную финансовую поддержку Ferrari еще в эпоху Фернандо Алонсо, а затем возобновил сотрудничество, когда гонщиком команды стал Карлос Сайнс. Однако решение о продлении контракта на следующий период не было принято руководством Santander.

Предполагается, что данное решение связано с тем, что Сайнс покинет команду Ferrari, за которую он выступал с 2021 года.

Возможно, в будущем будет найден другой способ сотрудничества с Формулой 1, поскольку связь с автоспортом является важным элементом имиджа Banco Santander. В прошлом банк уже выступал титульным спонсором различных Гран При.

В заявлении банка отмечается: "Мы благодарны Ferrari за наше сотрудничество в последние три года. Спонсорство играет ключевую роль в привлечении клиентов и укреплении бренда, и мы будем продолжать работать в этом направлении в будущем".

Сумма финансовой поддержки, оказанной испанским финансовым гигантом Ferrari за три сезона, оценивается примерно в 20 миллионов евро ежегодно.