«Яндекс Карты» научились персонализировать маршруты: искусственный интеллект помогает водителям

«Яндекс Карты» и «Навигатор» продолжают расширять использование искусственного интеллекта в создании навигационных маршрутов для автомобилистов. Теперь маршруты стали более персонализированными и адаптированными к уровню опыта водителей — как начинающих, так и опытных пользователей, которые предпочитают привычные дороги.

Во внешней пресс-службе «Яндекс Карт» сообщили изданию «Автоновости дня», что навигационные сервисы начали анализировать не только возможные варианты маршрута, но и историю поездок каждого пользователя. Благодаря этому можно выбрать не только самый быстрый путь, но еще и подобрать маршруты под определённые предпочтения: например, выбрать наиболее простой, оптимальный или уже знакомый вариант. Такая система будет особенно полезна новичкам за рулём — они смогут избегать сложных развязок, а опытным автомобилистам сервис предложит маршруты по привычным им дорогам.

Фото: Автоновости Дня

В основе новой функции лежит искусственный интеллект, который персонализирует маршруты в «Яндекс Картах». Машинное обучение анализирует как предлагаемые маршруты, так и данные о поведении водителя с учетом использования «Навигатора». Система учитывает, насколько часто пользователь отклоняется от рекомендованных дорог, какие маршруты ему предпочтительнее и на какие расстояния он обычно совершает поездки.

Если маршрут изобилует сложными развязками и многочисленными левыми поворотами, сервис предложит менее сложную альтернативу для новичков под названием «Простой». В случаях, когда маршрут проходит между привычными адресами, например, от дома до работы, система посоветует вариант «Знакомый». При поездках на большие расстояния, например, с одного конца города в другой, водитель может увидеть сразу два маршрута — как через центр, так и в объезд. Все предлагаемые пути снабжаются соответствующими подписями в интерфейсе приложения.

«Мы понимаем, что время в пути — не всегда решающий фактор для водителей. Например, тем, кто начал водить недавно, важно увидеть маршрут с наименьшим числом сложных поворотов. А в пути между домом и работой для водителей чаще важнее ехать по знакомому пути. Теперь Карты учитывают этот контекст при построении маршрутов», — прокомментировал руководитель команды Навигации в «Яндекс Картах» Руслан Ледовский.

Сейчас «Яндекс Навигатор» и «Яндекс Карты» способны предлагать автомобилистам более 10 персонализированных типов маршрутов. Разработчики отмечают, что в будущем количество таких вариантов будет только увеличиваться.

В компании подчеркивают, что работа по усовершенствованию сервисов ведётся непрерывно. Так, в декабре в «Навигаторе» и «Картах» появился режим «По шагам» — он помогает, если геолокация работает неустойчиво. В этом режиме маршрут делится на отдельные этапы с указанием ориентиров и расстояний до каждого манёвра, что позволяет продолжать движение даже при отсутствии сигнала спутников.

Автор: Иван Бахарев