Готовится ли Porsche представить миру дорожно-легальный гиперкар Le Mans?

Уже прошло целых 50 лет с того момента, как легендарный гоночный автомобиль Porsche 917 выехал на дорогу, и кажется, что немецкая компания может создать нечто не менее удивительное для празднования.

Речь здесь не идет о сложном торте в форме автомобиля, потому что Porsche настойчиво намекнула, что рабочая версия своего гиперкара Le Mans может быть в разработке.

В видеоролике, опубликованном компанией в честь Porsche 917, который был переделан в дорожно-legalный автомобиль по запросу любителя Porsche, наследника Мартини, графа Грегорио Росси ди Монтеллера, мы видим то, что похоже на гоночный автомобиль Porsche 963 Le Mans 2024 года в конце, предшествуемый вопросом «а что, если?» и датой «июнь 2025 года».

Это время намекает на дальнейшую информацию или даже, возможно, на представление самого автомобиля на этом году в гонке 24 часа Ле-Мана, которая начнется 14 июня.

Фото: autoexpress

Хотя они могут быть разработаны для участия на самом высоком уровне гонок на выносливость, идея дорожной версии машины Le Mans не нова. В 1990-х мы видели такие автомобили, как McLaren F1 GTR и даже собственный Porsche 911 GT1, попавшие на публичные дороги. До этого было несколько моделей Jaguar и Ferrari из 1960-х, которые пересекли этот рубеж, а недавно представленная на этот год запись Aston Martin Valkyrie LMDh основана на, признаваемой ограниченной производстве, модели.

Porsche 917, который удалось получить номерные знаки – в Алабаме, из всех мест – еще в 1975 году был изменен с установкой глушителей, дополнительных зеркал, боковых указателей поворотов, клаксона и даже запасного колеса. Мы ожидаем, что для того чтобы сделать 963-й, победивший на чемпионате мира по выносливостным гонкам 2024 года, подходящим для дороги, потребуется немало изменений, но, надеемся, его гибридный 671-сильный двухтурбированный 4,6-литровый V8 останется нетронутым.