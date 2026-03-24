Война в Иране уже обошлась британским водителям в 300 миллионов фунтов на заправках

Рост цен на топливо в Великобритании из-за войны в Иране уже обошёлся водителям в 307 миллионов фунтов, сообщает RAC Foundation.
Редакция
24.03.2026, 19:22·3 мин
Великобритания уже ощущает последствия военного конфликта в Иране, констатирует Фонд RAC. По последним данным организации, рост цен на топливо привёл к дополнительным расходам британских автомобилистов, которые составили до £307 миллионов.

Эта сумма была определена на основе анализа ежедневных изменений стоимости топлива, а также с использованием статистики потребления топлива за 2025 год в качестве ориентира. С момента начала конфликта на Ближнем Востоке цена бензина увеличилась с 132,9 пенса за литр до 146,4 пенса по состоянию на понедельник, 23 марта. За период с 28 февраля общие затраты водителей на заправках достигли £4,574 миллиарда, при том что без повышения цен эта сумма составила бы £4,267 миллиарда.

Основной причиной стала резкая динамика стоимости нефти марки Brent, которая играет ключевую роль в производстве топлива. До начала ударов баррель Brent стоил около $72, однако затем стоимость взлетела до $120, а сейчас колеблется на уровне $100. Нестабильное положение политической ситуации в США, Израиле и Иране делает дальнейшее развитие событий непредсказуемым.

Директор RAC Foundation Стив Гудинг отметил, что эти показатели “определяют финансовую цену войны не только для водителей в Великобритании, но и для национального бизнеса”.

Он подчеркнул, что даже при немедленном завершении конфликта последствия для автомобилистов сохранятся: “Даже если конфликт разрешится уже завтра, боль на автозаправках будет ощущаться еще несколько недель, а возможно, и дольше”. По его словам, это связано с временным отставанием между изменениями стоимости барреля нефти и ценами на топливо для потребителей, а также с необходимостью восстановить инфраструктуру по добыче, переработке и доставке нефти, пострадавшую из-за военных действий.

В это же время канцлер Рэйчел Ривз поручила Управлению по конкуренции и рынкам (CMA) начать расследование возможной спекуляции на топливном рынке во время кризиса в Иране. Министр энергетики Эд Милибэнд в эфире BBC заявил, что правительство “не потерпит недобросовестной практики и ценового злоупотребления”.

В ответ исполнительный директор Ассоциации продавцов топлива Гордон Балмер сообщил, что в последнее время поступали сообщения о случаях некорректного поведения по отношению к работникам заправок. По его мнению, это может быть связано с “некорректной и провокационной риторикой некоторых комментаторов”.

