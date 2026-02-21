Главная Новости Ferrari Иоверно: Теперь мы лучше осознаём специфику SF-26
Новости

Иоверно: Теперь мы лучше осознаём специфику SF-26

Ferrari успешно завершила предсезонные тесты Формулы 1, проехала свыше 6 тысяч километров и готовится к гонке в Мельбурне, анализируя собранные данные.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
21.02.2026, 20:31·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Спортивный директор команды Ferrari Диего Иоверно подвёл итоги завершившихся предсезонных тестов, отметив значительный объём проделанной работы на трассах Барселоны и Бахрейна.

По словам Иоверно, за девять дней тестовых сессий команда преодолела дистанцию свыше 6 тысяч километров. Руководитель подчеркнул, что наращивание километража было одной из приоритетных задач, с которой коллектив успешно справился.

«Мы возвращаемся на базу с внушительным объёмом собранных данных, которые теперь предстоит тщательно проанализировать. Благодаря этому мы гораздо лучше понимаем характеристики новой машины», — отметил спортивный директор.

Он добавил, что в ходе тестов возникали отдельные технические сложности, однако команда оперативно реагировала на них и продолжала подготовку к предстоящему Гран-при Мельбурна.

«В целом запланированная программа была реализована, хотя в отдельные дни возникали небольшие неполадки. Сейчас для нас главное — сосредоточиться на дальнейшей работе и не зацикливаться на событиях тестовых сессий», — добавил Иоверно.

Специалист подчеркнул, что после тестов рано делать выводы о скорости нового болида, учитывая масштабные изменения в регламенте Формулы 1. Также он отметил, что неизвестно, какие задачи ставили перед собой другие команды и в каких режимах работали их двигатели, а состояние трассы в Бахрейне менялось в течение дня.

«Разброс результатов на кругах был заметен, поэтому мы продолжаем анализировать полученную информацию и определяем направления для улучшения машины», — заявил директор Ferrari.

По словам Иоверно, после этапа в Мельбурне команда сможет более объективно оценить свой уровень относительно соперников. В этом сезоне, по его мнению, ключевым фактором успеха станет интенсивная работа над модернизацией болида. «Сезон обещает быть длинным, мы нацелены на борьбу, стремимся к максимальным результатам и готовы преодолевать любые трудности. Встречаемся в Австралии через пару недель!» — заключил он.

Источник

Диего Иоверно (2)Ferrari (721)Зимние тесты 2026 (169)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Новости

«Королевский» Днепр Винтаж — лучший мотоцикл в истории КМЗ

Антон Звонкий·17.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация