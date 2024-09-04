Инженеры Hyundai изобрели колесо, которое превращается в ногу

Корейская компания Hyundai представила инновационную разработку - автомобильные колеса, способные изменять форму. Это новшество призвано сделать два ключевых улучшения: повысить аэродинамику и обеспечить более эффективное охлаждение тормозов.

Патент на эту технологию уже зарегистрирован. Согласно документу, около 25% общего сопротивления воздуха, с которым сталкивается автомобиль, обусловлено колесами. Именно это побудило инженеров из Южной Кореи разработать уникальную систему. Как только тормоза начинают нагреваться, колесо автоматически открывает специальные аэродинамические заслонки для охлаждения. После остывания тормозов заслонки закрываются. Интересно, что для работы системы не требуется использовать датчики или дополнительные электромоторы.

Принцип работы основан на пружинном механизме, который активируется при нагреве от тормозов. Этот механизм меняет положение аэродинамических заслонок. Такой подход прост, экономичен и не увеличивает вес автомобиля за счет отсутствия лишних проводов и оборудования.

Эта инновационная технология впоследствии может быть внедрена в серийное производство автомобилей Hyundai.

Напомним, ранее на российском рынке стартовали продажи обновленного седана Hyundai Sonata по цене 2,7 миллиона рублей.