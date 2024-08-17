Инженер предложил необычный способ сэкономить на автозапчастях россиянам.

Один из способов экономии на автозапчастях – использование технологии 3D-печати. Такое мнение высказал инженер Центра реверс-инжиниринга и стандартизации Передовой инженерной школы электротранспорта Московского Политеха – Александр Ваганов.

Эксперт отметил, что не следует рассматривать 3D-печать запчастей как метод массового производства. Эта альтернатива актуальна прежде всего для автомобилей редких или старых, чьи детали часто бывают недоступны или слишком дороги. 3D-печать позволяет создавать дешевые копии утраченных или поврежденных деталей, производство которых было прекращено, отметил специалист.

"Это особенно важно для коллекционеров и владельцев старинных автомобилей", – подчеркнул Александр Ваганов.

Говоря о экономической целесообразности 3D-печати, инженер обратил внимание на два ключевых аспекта. Во-первых, это материалы, используемые при печати, которые могут быть как простыми и недорогими, так и сложными, более прочными и дорогими. Во-вторых, стоимость оборудования, покупка которого может потребовать значительных вложений.

Эксперт также подчеркнул важность юридических аспектов. Например, он отметил, что использование деталей, напечатанных на 3D-принтере, не должно нарушать интеллектуальные права производителей, поэтому копирование оригиналов должно быть исключено.