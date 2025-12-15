«Соллерс» вложит свыше 35 млрд рублей в инвестпрограмму до 2028 года

Группа компаний «Соллерс» в период с 2022 по 2028 годы намерена инвестировать в свои проекты более 35 млрд рублей. Об этом стало известно из сообщения ТАСС, основанного на заявлении генерального директора организации Николая Соболева.

По данным руководителя, до конца 2025 года компания освоит порядка 19 млрд рублей из общего объема инвестиций. Оставшиеся 16–17 млрд рублей будут частично распределены на 2026 год, причем около 40% этой суммы планируется направить именно в этот период.

В рамках реализации инвестиционной программы «Соллерс» последовательно принимает решения, направленные на расширение модельного ряда автомобилей, при этом особое внимание уделяется локализации производства. В планах компании — довести уровень локализации по ключевым продуктам в сегменте пикапов и легких коммерческих автомобилей до целевых показателей.

Николай Соболев подчеркнул, что особое развитие получает производственная площадка в Ульяновске. В частности, там недавно было организовано производство компонентов систем безопасности, включая полностью локализованный руль с подушкой безопасности. Кроме того, уже в начале 2026 года в Ульяновске планируется запуск нового штамповочного производства.

Как отмечают «Ведомости», значительная часть инвестиционной программы, а именно 60–70%, финансируется за счет займов от Фонда развития промышленности (ФРП). Оставшаяся доля инвестиций обеспечивается за счет собственных средств компании.

Среди задач на текущий год — реализация порядка 40 тысяч автомобилей всего модельного ряда компании. Это на 20% меньше, чем в 2024 году, сообщил генеральный директор. При этом, несмотря на снижение общего объема продаж, доля «Соллерс» в сегменте LCV и пикапов увеличилась и теперь составляет 25–33%.

На 2026 год компания ставит цель увеличить продажи на 10% по сравнению с текущим годом. По словам Николая Соболева, этому будет способствовать расширение государственных программ поддержки автомобильного рынка и рост объема государственных закупок. Таким образом, к следующему году «Соллерс» рассчитывает реализовать порядка 44 тысяч автомобилей.