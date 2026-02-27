AI и IT-инструменты в автобизнесе: «Решение есть!»

В рамках форума автобизнеса «ForAuto – 2026. Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы», который был организован агентством «АВТОСТАТ», эксперты обсудили современные AI- и IT-решения, востребованные в автомобильной отрасли на сегодняшний день.

В ходе мероприятия внимание было уделено угрозе кибератак на операционные системы дилерских центров. Иван Ануфриев, основатель и совладелец ГК «Киберсистема», сообщил, что в 2025 году на территории России было зафиксировано свыше 22 тысяч атак, направленных на различные компании. Согласно его данным, 47% подобных инцидентов приводили к сбоям в работе организаций, а около 30% предприятий сталкивались с числом атак, превышающим десять в год.

Технический директор компании Fast представил статистику, отражающую структуру расходов дилерских центров в США. Так, на фонд оплаты труда приходится 59% всех затрат, 11% выделяется на аренду помещений, 8% – на рекламные кампании, а 5% – на программное обеспечение.

Даниил Первухин, генеральный директор TradeDealer, рассказал о проблемах автосервисов, которые приводят к финансовым потерям. По его словам, до 40% записей клиентов могут быть утеряны. Кроме того, более 10% посетителей не получают предложения по увеличению суммы чека, а до 20% телефонных обращений сопровождаются негативной реакцией со стороны клиентов.

Эксперты форума выразили уверенность, что решить эти вопросы и повысить эффективность работы авторынка помогут AI- и IT-инструменты, разработанные отечественными компаниями.