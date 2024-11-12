Инспекторы FIA посетили штаб-квартиру Red Bull

На прошлой неделе инспекторы FIA посетили штаб-квартиру команды Red Bull в Милтон-Кинс для тщательного изучения системы регулировки высоты подвески.

Представители команды утверждали, что данное устройство не применялось во время технического осмотра, однако в FIA решили провести дополнительное расследование и беседу с сотрудниками. По результатам инспекции в FIA заверили, что не было выявлено нарушений в использовании данной системы.

Также был закрыт вопрос о возможном использовании воды для охлаждения шин.

«FIA регулярно проверяет соблюдение технических, спортивных и финансовых правил Формулы 1, включая случайные проверки на трассе или инспекции на базах команд.

Участники гонок имеют право доводить до FIA возможные нарушения регламента со стороны своих конкурентов, особенно в условиях жесткой борьбы, как в текущем сезоне Формулы 1 в 2024 году».

По ходатайству FIA специалисты технического отдела посетили штаб-квартиру команды Red Bull Racing для проведения тщательного исследования заявлений о структурных особенностях передней части машины. Проверка показала отсутствие нарушений, что подтверждает позицию FIA, высказанную во время Гран При США в Остине.

В то же время в FIA было проведено расследование в связи с утверждениями о возможном использовании воды для борьбы с перегревом шин. Никаких улик нарушений не обнаружено. «Мы считаем обе ситуации разрешенными, но продолжаем следить за развитием событий», - отметили в FIA.