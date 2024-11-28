УАЗ серьезно обновит свой внедорожник "Патриот", лишив иномарок рынка.

В 2025 году Ульяновский автозавод готовит обновленную версию своего флагманского внедорожника "Патриот", который пройдет первый рестайлинг за последние 9 лет. Информация об этом появилась на портале Quto, где рассказали, что суть обновления рассекретил гендиректор предприятия - Алексей Спирин.

Основное изменение, согласно словам топ-менеджера, коснется 2,0-литрового дизельного двигателя, который в настоящее время используется на коммерческих автомобилях Sollers. Производство мотора запущено в России, на территории бывшего моторного завода Ford в городе Елабуга.

Кроме того, автомобиль будет оснащен шестиступенчатой механической коробкой передач, которая совмещена с 2,0-литровым дизелем. Производство этой коробки также российское, на Заволжском моторном заводе. Спирин пояснил, что данная коробка будет доступна как в паре с нынешним 150-сильным бензиновым двигателем ЗМЗ, так и с новым дизелем.

Важным нововведением станет электронноуправляемая раздаточная коробка, производство которой также будет налажено на заволжских предприятиях. На данный момент "Патриоты" укомплектованы доработанными раздаточными коробками от уазовского производителя.

В перспективе УАЗ вернет "Патриоту" автоматическую трансмиссию, которая также будет производиться на Заволжском моторном заводе. Для внедрения этого изменения потребуется переделка панелей пола внедорожника, поэтому версия с автоматической коробкой появится только в 2026 году.

Кроме того, Спирин поделился информацией о том, что перед обновленным "Патриотом" на рынке появится дизельный УАЗ "Профи". Первые автомобили будут собраны до конца текущего года, а начало продаж запланировано на весну следующего года.

Напомним, предыдущий рестайлинг УАЗ "Патриот" был проведен в 2016 году. На тот момент были внесены изменения в дизайн, включая новую решетку радиатора, переднюю панель и рычаг коробки передач, что сделало автомобиль более современным и функциональным.

Ранее сообщалось, что Ульяновский автозавод активно работает над улучшением качества своей продукции, и внедрение приемо-сдаточных испытаний (ПСИ) раздаточной коробки является одним из шагов в этом направлении.