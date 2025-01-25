Ineos Grenadier Trialmaster в долгосрочном тесте: классический внедорожник оставляет самые приятные впечатления

Во многих отношениях Grenadier предлагает водительский опыт старой школы. Вам придется приложить больше усилий, чем в подобном по цене роскошном внедорожнике, но если вам нравится вождение, он предлагает вызов, который вознаграждает своим уникальным способом.

Пробег: 7 434

7 434 Эффективность: 23,2 миль на галлон

Обычно я не ставлю перед собой новогодние обещания, но поскольку я буду управлять Ineos Grenadier несколько месяцев, я начал заниматься поднятием гантелей по умолчанию, благодаря рулевому управлению автомобиля. В век, когда избыточная помощь в управлении означает, что даже крупнейшие модели можно маневрировать, используя не более чем один палец, массивное рулевое колесо Grenadier требует определенной привычки.

Оно все еще имеет гидроусилитель, но, как и в остальной части автомобиля, в рулевом колесе есть массивность, которую вы просто не найдете в любом другом транспортном средстве на дороге. Добавьте сюда реечное рулевое управление, и у рулевого управления есть уникальное ощущение с практически отсутствующей самоцентровкой. Это означает, что вам придется убирать любой добавленный угол поворота, и вождение с отвлеченным вниманием практически невозможно, потому что лучше всего держать обе руки на руле все время, чтобы направить нос в нужном направлении.

Рулевое управление получило некоторую критику за его неопределенность, но, проведя больше времени с автомобилем, включая поездку из Эссекса в Обан в Шотландии и обратно на Рождество, я могу подтвердить, что это что-то, к чему вы привыкаете, что позволяет вам сосредоточиться на более позитивных элементах Ineos.