В IndyCar также появятся новые машины — но только в 2028 году

Руководство серии IndyCar анонсировало, что в начале следующего года общественности будут представлены первые изображения шасси нового поколения, которые начнут использоваться в чемпионате с 2028 года.

В рамках подготовки к переходу на новые машины разработана масштабная программа тестовых заездов, старт которых намечен на следующий год. Издание Racer уже выяснило ряд существенных деталей, связанных с этим проектом.

Производством новых шасси вновь займётся итальянская компания Dallara, являющаяся бессменным партнёром IndyCar с 1997 года и эксклюзивным поставщиком серии с 2008 года. Помимо этого, в течение ближайших лет команды IndyCar должны получить моторы нового поколения — более мощные и эффективные. В их основу ляжет двигатель внутреннего сгорания V6 объёмом 2,4 литра с двумя турбокомпрессорами.

Напомним, сейчас в IndyCar используются шасси, дебютировавшие в 2012 году. Изначально они получили индекс IR12, однако впоследствии были переименованы в DW12 в память о гонщике Дэне Уэлдоне, трагически погибшем в 2011 году. Новое поколение шасси получит обозначение IR28, возвращаясь к традиционной системе наименований.

Исполнительный директор IndyCar Марк Майлз подчеркнул, что ключевыми задачами проекта являются создание привлекательного и современного внешнего вида автомобиля, а также повышение стандартов безопасности. По его словам, в конструкции появится ряд решений, способствующих увеличению зрелищности гонок — несмотря на то, что этот аспект и сейчас находится на высоком уровне, совершенствование шоу остаётся приоритетом серии.

Майлз также отметил, что стремление к снижению расходов сопровождает руководство IndyCar на всех этапах работы. Однако главная цель — не только минимизировать стоимость реализации проекта, а обеспечить его эффективность и качество при разумном подходе к финансам.

По сведениям Racer, концепция нового шасси IR28 в целом не будет кардинально отличаться от существующей платформы DW12, и внедрение принципиально новых технологий не планируется. Перед Dallara стоит задача создать прочную, надёжную и долговечную конструкцию, улучшенную по сравнению с текущей версией.

Возглавляет проект IR28 Альдо Коста, который прежде зарекомендовал себя в Формуле 1 и в настоящее время занимает должность технического директора Dallara.

Вице-президент IndyCar по спортивным вопросам Марк Сибла уточнил, что речь идёт о полностью новом автомобиле, хотя частью компонентов станут элементы, которые уже используются и будут внедряться до 2028 года. Среди них — детали ходовой части, стойки, ступицы и некоторые элементы подвески. Однако в остальном речь идёт о принципиально новой машине.

Сибла подчеркнул, что колёсная база останется неизменной, в отличие от, например, Формулы 1, где переход на новое поколение шасси сопровождается изменением размеров автомобилей. По его словам, болельщики не увидят значительных изменений в длине машины, однако инженеры IndyCar продолжают работу по оптимизации внутреннего пространства кокпита, который станет немного длиннее, хотя визуальная разница будет практически незаметна.

Новая машина визуально будет казаться ниже и шире, хотя фактическая ширина останется прежней. Благодаря изменённой конфигурации боковых понтонов и других элементов кузова автомобиль приобретёт более агрессивный и современный вид.

Руководство IndyCar заверило команды, что стоимость нового шасси IR28 не превысит цену текущей модели DW12. Если это обещание будет выполнено, стоимость одного шасси составит от 800 тысяч до одного миллиона долларов США.