IndyCar: Шварцман пропустит первую гонку сезона

В Сент-Питерсберге, штат Флорида, в предстоящие выходные стартует новый сезон престижной гоночной серии IndyCar. Организаторы соревнований накануне обнародовали список заявленных участников на первый этап чемпионата.

В опубликованном заявочном листе отсутствует команда Prema, а также её гонщики Роберт Шварцман и Каллум Айлотт. Причины кроются в финансовых трудностях коллектива, которые начались ещё в прошлом году. Ситуация осложнилась в начале 2026 года, когда семья Розин, основавшая и на протяжении 40 лет поддерживавшая команду, неожиданно покинула руководство.

В результате этих событий Prema не смогла принять участие в подготовке к новому сезону IndyCar и пропустила предсезонные тесты. Несмотря на это, по имеющейся информации, у Роберта Шварцмана и Каллума Айлотта сохраняются действующие контракты с командой. Если у Prema появится новый владелец, гонщики потенциально смогут выйти на старт соревнований.

Руководство IndyCar внимательно следит за развитием ситуации вокруг команды и готово к дальнейшим шагам. Заявочный список на второй этап сезона, который должен пройти 7 марта на трассе Phoenix Raceway, пока не был опубликован.