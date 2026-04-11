Indy 500 пройдёт без участия Prema Racing

Prema Racing пропустит Indy 500 и сезон IndyCar 2026 из-за финансовых проблем, шансы на возвращение команды зависят от поиска новых инвесторов.
Демид Поршнев
11.04.2026, 21:21·2 мин
single
Прошлый сезон IndyCar запомнился неожиданным успехом Роберта Шварцмана, который сенсационно завоевал поул в квалификации перед знаменитой гонкой Indy 500. Это событие вызвало повышенный интерес как к самому российскому гонщику, так и к итальянской команде Prema Racing, дебютировавшей в американской серии.

Однако саму гонку Шварцман завершить не смог, а позже и команда столкнулась с серьёзными трудностями. Финансовые проблемы не позволили Prema Racing продолжить участие в чемпионате IndyCar в 2026 году. Изначально сохранялась надежда, что коллектив все же сможет выйти на старт майской Indy 500, но эти планы также не реализуются.

По информации американского издания Racer, команда по-прежнему испытывает экономические трудности. Несмотря на это, руководство продолжает попытки найти пути решения и не теряет надежды на возвращение в чемпионат позднее в этом сезоне.

Пирс Филлипс, возглавляющий команду, ранее пытался привлечь новых инвесторов, которые могли бы приобрести американские активы Prema Racing. В случае успеха команда рассчитывала хотя бы под новым названием принять участие в Indy 500, даже если пришлось бы пропустить стартовые этапы сезона. Однако договорённости с инвесторами достичь не удалось.

Ранее зарезервированные для Prema двигатели Chevrolet уже переданы другим коллективам, готовящимся к Индианаполису. Тем не менее, теоретическая возможность возрождения команды остаётся, хотя для этого потребуется серьёзная работа и решение ряда юридических вопросов.

В случае, если ситуация разрешится до июня, Prema Racing сможет принять участие ещё в десяти этапах чемпионата — это более половины сезона. Такой сценарий выглядит оптимистичным, но пока остаётся лишь одной из возможных перспектив.

