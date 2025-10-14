IndyCar: Мик Шумахер остался доволен тестами

Мик Шумахер впервые опробовал болид IndyCar на тестах в Индианаполисе. По итогам заезда немецкий гонщик поделился положительными впечатлениями от знакомства с новой для себя техникой. В команде Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) также остались довольны совместной работой, однако о перспективах дальнейшего сотрудничества пока говорить рано.

На данный момент команда RLL не планирует привлекать Шумахера к дополнительным тестам в 2025 году. Тем не менее, видеоматериалы и комментарии, опубликованные командой, свидетельствуют о том, что стороны получили положительный опыт. Немецкий пилот отметил профессионализм сотрудников коллектива и атмосферу в паддоке IndyCar.

В ходе тестовой сессии Мик Шумахер проехал около двадцати кругов по стадионной версии трассы длиной 3,925 километра, где расположено 14 поворотов. По завершении части программы спортсмен пообщался с журналистами, рассказав о мотивах, побудивших его попробовать свои силы за рулём Dallara DW12 с мотором Honda.

Как признался сам Шумахер, в настоящее время IndyCar остаётся для него наиболее близкой к привычным формулам серией. За последние два года пилот сохранял цель вернуться в Формулу 1, однако подходящих шансов не появилось. Теперь спортсмен рассматривает для себя американский чемпионат в качестве привлекательной альтернативы и возможности вновь выступать в гонках на автомобилях с открытыми колесами.

Он также отметил, что календарь IndyCar состоит из 17 этапов, что позволяет много времени проводить за рулём. По словам Мика, участники серии по-настоящему преданы автоспорту, а коллектив RLL обеспечил ему качественную подготовку к тестам.

Фото: F1news.ru

Шумахер добавил, что несмотря на предостережения о сложности управления болидами IndyCar, на практике автомобиль оказался более послушным, чем он ожидал. Немецкий гонщик был приятно удивлён тем, как агрессивно можно атаковать повороты, а шины реагируют устойчиво даже при подобном стиле вождения. Такой подход, по его словам, полностью соответствует ожиданиям от гоночной машины.

На вопрос журналистов о возможном продолжении сотрудничества с RLL Мик ответил, что решение зависит от обеих сторон, однако сейчас инициатива заключается в том, чтобы самому определиться с дальнейшими планами. По его мнению, предстоят несколько дней и недель анализа и обсуждения вариантов на будущее, однако текущая ситуация внушает оптимизм.

Хотя он пока не планирует тесты на овальных трассах, Шумахер отметил, что с интересом относится и к такой возможности. По его словам, важно рассматривать участие в полном чемпионате, а не ограничиваться отдельными этапами. Пилот подчеркнул, что получил удовольствие от пребывания в Индианаполисе и управления болидом, а задача на будущее — определить, за рулём какой техники он чувствует себя наиболее комфортно. При этом он отдельно отметил, что не исключает и другие чемпионаты, но гонки на одноместных автомобилях остаются приоритетом.

Любопытно, что во время тестов на автодроме в Индианаполисе возникли технические сбои в системе хронометража, поэтому точные данные о прохождении круга Миком Шумахером так и не появились. По информации портала Racer, в первой половине дня немец уступал по скорости только Алексу Росси и Деннису Хаугеру, действующему победителю молодежной серии Indy NXT.

Позже, по мере появления слоя отработанной резины на трассе, темпы участников должны были увеличиваться. Оценить полные результаты сессии эксперты не смогли именно из-за сбоя оборудования.