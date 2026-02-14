IndyCar: Грожан вновь присоединяется к Dale Coyne Racing

Роман Грожан возвращается в чемпионат IndyCar, заняв место в составе Dale Coyne Racing. Напомним, что именно в этой команде экс-пилот Формулы 1 начинал свой путь в американских гонках в 2021 году. Предыдущий сезон француз пропустил, однако совсем без гоночной практики не остался: он принимал участие в соревнованиях по гонкам на выносливость, а также выполнял функции резервного пилота в итальянской команде Prema.

Столкнувшись с финансовыми трудностями в Prema, 39-летний гонщик был вынужден искать новые возможности для продолжения карьеры. Как стало известно, в предстоящем сезоне он не только вернётся за руль машины Dale Coyne Racing, но и выступит в роли наставника для своего напарника, норвежца Денниса Хаугера. Молодой пилот успешно завоевал чемпионский титул в серии Indy NXT в прошлом году и теперь дебютирует в основной категории IndyCar.

Владелец команды Дейл Койн отметил важность комбинации опыта и молодости в составе: «Дуэт такого исключительно талантливого новичка, как Деннис, и Романа, опытнейшего ветерана, станет основой хороших результатов».

<img src="https://c.f1news.ru/userfiles/%D0%9F%D0%BA%D1%89_2.jpg" style="max-width:100%"/> <span>Фото: F1news.ru</span>

Грожану предстоит работать за рулём автомобиля с номером 18, с которым он уже провёл тесты на трассе в Себринге на этой неделе. Француз хорошо знаком с техническими особенностями двигателей Honda, поскольку ранее уже выступал в IndyCar в составе Dale Coyne Racing и Andretti Autosport, обе команды используют японские моторы.