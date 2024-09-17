Главная Новости Каллум Айлотт Эксклюзив: Айлотт будет выступать за Prema в чемпионате IndyCar до 2025 года
Новости

Эксклюзив: Айлотт будет выступать за Prema в чемпионате IndyCar до 2025 года

Команда Prema Racing готовится к своему дебюту в американской серии IndyCar. В апреле было официально объявлено, что они будут использовать силовые установки Chevrolet.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
17.09.2024, 17:41·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Команда Prema Racing готовится к своему дебюту в американской серии IndyCar. В апреле было официально объявлено, что они будут использовать силовые установки Chevrolet. Руководитель команды Рене Росин пообещал, что у них будет отличный состав для предстоящих соревнований.

Сегодня стало известно, что Prema подписала контракт с 25-летним британским гонщиком Каллумом Айлоттом. Он является вице-чемпионом Формулы 2 за 2020 год и в последние три года выступал в IndyCar. В этом сезоне он также участвовал в гонках на выносливость с Jota и управлял гиперкаром Porsche.

Каллум уже имел опыт с Prema Racing в 2017 году в европейской Формуле 3, где он выиграл 6 гонок и стал победителем 11 раз. Теперь он возвращается в итальянскую команду для новых вызовов и достижений.

На счету гонщика 38 заездов в серии IndyCar, два раза он финишировал в первой пятерке. В Prema уверены в его потенциале и надеются на успешное сотрудничество.

Рене Росин, владелец Prema Racing, выразил радость по поводу возвращения Каллума в команду: «Мы рады возможности начать новую главу с Каллумом. Он доказал свою скорость и мастерство на трассе в различных сериях. Его опыт в IndyCar будет весьма полезен для нас».

Сам гонщик также поделился своими мыслями: «Я рад вернуться в Prema и начать работу в IndyCar. У меня отличные воспоминания о совместной работе с командой в прошлом. Мне нравится атмосфера их «итальянской семьи». Я увлечен возможностью присоединиться к ним в новом проекте». Впереди их ждет много работы, и они готовы принять вызов.

Источник

Каллум Айлотт (2)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация