Эксклюзив: Айлотт будет выступать за Prema в чемпионате IndyCar до 2025 года

Команда Prema Racing готовится к своему дебюту в американской серии IndyCar. В апреле было официально объявлено, что они будут использовать силовые установки Chevrolet. Руководитель команды Рене Росин пообещал, что у них будет отличный состав для предстоящих соревнований.

Сегодня стало известно, что Prema подписала контракт с 25-летним британским гонщиком Каллумом Айлоттом. Он является вице-чемпионом Формулы 2 за 2020 год и в последние три года выступал в IndyCar. В этом сезоне он также участвовал в гонках на выносливость с Jota и управлял гиперкаром Porsche.

Каллум уже имел опыт с Prema Racing в 2017 году в европейской Формуле 3, где он выиграл 6 гонок и стал победителем 11 раз. Теперь он возвращается в итальянскую команду для новых вызовов и достижений.

На счету гонщика 38 заездов в серии IndyCar, два раза он финишировал в первой пятерке. В Prema уверены в его потенциале и надеются на успешное сотрудничество.

Рене Росин, владелец Prema Racing, выразил радость по поводу возвращения Каллума в команду: «Мы рады возможности начать новую главу с Каллумом. Он доказал свою скорость и мастерство на трассе в различных сериях. Его опыт в IndyCar будет весьма полезен для нас».

Сам гонщик также поделился своими мыслями: «Я рад вернуться в Prema и начать работу в IndyCar. У меня отличные воспоминания о совместной работе с командой в прошлом. Мне нравится атмосфера их «итальянской семьи». Я увлечен возможностью присоединиться к ним в новом проекте». Впереди их ждет много работы, и они готовы принять вызов.