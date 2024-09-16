ИндиКар: Алекс Палоу - трехкратный чемпион

Палоу финишировал лишь на 11-й позиции, однако его преимущество, накопленное в течение сезона, оказалось достаточным для победы в общем зачёте. Победу на овальной трассе Nashville Superspeedway одержал Колтон Херта из команды Andretti Global.

Перед стартом последней гонки сезона главным претендентом на титул для Палоу был не Херта, а гонщик из команды Penske Уилл Пауэр. Однако во время гонки у австралийца возникли проблемы с ремнями безопасности, вынудившие его сделать несколько дополнительных остановок на пит-лейне и лишившие шансов на победу в чемпионате.

Узнав об инциденте с соперником, Палоу сохранял боевой настрой: «Меня нужно продолжать бороться вперед. Хочу поблагодарить всех в команде за проделанную работу. Горжусь своими достижениями, у нас был фантастический сезон, и я рад, что мы снова стали чемпионами».

Не менее радостным был и Колтон Херта, принесяший Andretti Global первую победу на овальных трассах за последние шесть лет, после Алекса Росси, победившего в Поконо в 2018 году. В последние четыре круга Херта обошел Пато О’Варда из Arrow McLaren и финишировал вторым в общем зачёте.

Алекс Палоу стал 13-й гонщиком в истории IndyCar, завоевавшим три или более титулов, и седьмым, кто добился этого за последние четыре года. Последним перед ним был Дарио Франкитти, ставший трехкратным чемпионом серии в период с 2009 по 2011 годы. Кстати, и Франкитти выступал за Chip Ganassi Racing.

Данная команда отметила свою 16-ю победу в серии, включая четыре титула за последние пять сезонов.