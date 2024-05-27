Индианаполис 500: Ньюгарден второй раз стал победителем престижной гонки

Вчера в мире автоспорта произошли три ярких события: шанхайская гонка Формулы E, Гран При Монако в Формуле 1 и гонка IndyCar на 500 миль в Индианаполисе. Общим для всех трех случаев стало участие гонщиков McLaren.

Но, несмотря на это, ни в одной из гонок никому из них не удалось подняться на вершину подиума - они финишировали на вторых местах. По словам наблюдателей, эта серия побед соперников стала довольно заметным исключением в их выступлениях.

Особое внимание привлекла гонка Indy 500, где гонщик Arrow McLaren Пато О’Вард едва не выиграл, но не смог отразить атаку Джозефа Ньюгардена. Таким образом, 33-летний американец одержал вторую подряд победу на Indy 500, что является редким достижением.

Гонка была насыщена событиями: старт был задержан на четыре часа из-за дождя, а затем постоянно прерывалась жёлтыми флагами и выездами безопасности из-за аварий. Лидеры на трассе часто менялись, но за два круга до финиша О’Вард оказался первым, однако не смог удержаться на вершине, уступив Ньюгардену.

После гонки Ньюгарден выразил радость от победы и похвалил О’Варда за достойное выступление. А сам Пато признался, что он крайне разочарован близ выигрыша и надеется на будущие шансы в гонках.

На третьем месте финишировал гонщик Chip Ganassi Racing Скотт Диксон, а четвертое место занял напарник О’Варда из Arrow McLaren – Александер Росси. Интересно, что в другой классической гонке в этот же ден завершилась машина McLaren: в Монако Оскар Пиастри стал вторым, а Ландо Норрис - четвертым.

Исполнительный директор McLaren Racing Зак Браун выразил удовлетворение выступлением команды на Indy 500, обещая вернуться за победой в следующих гонках. Также стоит отметить, что 11-ым финишировал Каллум Айлотт, а на 18-й строчке оказался новичок IndyCar, гонщик NASCAR Кайл Ларсон, дебютировавший в Indy 500 в составе Arrow McLaren.