Неожиданная статистика импорта подержанных автомобилей из Японии в Россию после 1 декабря 2025 года

Импорт автомобилей с пробегом из Японии в Россию после введения новых правил расчёта утилизационного сбора с 1 декабря почти не изменился. В январе 2026 года в страну было ввезено 12 553 подержанных автомобиля, что на 22% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. В декабре был зафиксирован максимальный объём поставок за последние два с половиной года, сообщает Сергей Целиков.

По данным эксперта, изменения в процедуре расчёта утильсбора не оказали значимого влияния на ситуацию с японским импортом. Ограничения, введённые с 1 декабря в отношении автомобилей мощнее 160 лошадиных сил, ввели запрет на льготный ввоз таких машин, однако спрос на автомобили из Японии остался стабильным.

«Эффект 1 декабря» заметно сказался на структуре импорта из Китая и вызвал сокращение поставок из Южной Кореи. Однако направление японского импорта практически не испытало изменений, подчёркивает Сергей Целиков.

По предоставленной статистике, в декабре 2025 года количество ввезённых подержанных автомобилей из Японии достигло 23,6 тыс. единиц, что стало рекордным значением за последние два с половиной года. Более высокий результат был отмечен лишь в июле 2024 года, когда объём поставок составил 28 тысяч автомобилей. Январский показатель 2026 года в 12 553 машины на 22% превысил результат января прошлого года, когда в Россию поступило 10,3 тыс. автомобилей.

В потребительских предпочтениях существенных изменений не произошло. Как и ранее, среди наиболее популярных моделей лидирует Honda Freed. Список самых востребованных автомобилей пополнил внедорожник Suzuki Jimny, который вытеснил из пятёрки Toyota Yaris.

До 1 декабря пятёрка лидеров среди моделей подержанных автомобилей из Японии выглядела следующим образом:

Honda Freed — 8,3%; Honda Fit — 6,7%; Toyota Corolla — 5,5%; Honda Stepwgn — 5,3%; Toyota Yaris — 4,0%.

После перемен в правилах ситуация не претерпела значительных изменений, и лидеры выглядят так:

Honda Freed — 8,1%; Honda Stepwgn — 7,0%; Honda Fit — 7,0%; Toyota Corolla — 5,6%; Suzuki Jimny — 4,7%.

Ранее Сергей Целиков также информировал о существенной смене структуры импорта подержанных автомобилей из Китая, где к настоящему времени среди наиболее популярных моделей фигурирует только Toyota Corolla.

Автор: Иван Бахарев